Отец двух брошенных в московском аэропорту Шереметьево мальчиков пришел с повинной к следователям в городе Батайске Ростовской области. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Следственного комитета России 28 января.

«Сегодня мужчина самостоятельно явился в одно из подразделений Следственного комитета, в настоящее время его допрашивают, следователи выясняют причины, по которым отец оставил детей в беспомощном состоянии», — говорится в сообщении.

В свою очередь ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что мужчина дал признательные показания.

По данным Следственного комитета России, 26 января мужчина со своими сыновьями пяти и восьми лет прибыл авиарейсом Хабаровск–Москва в аэропорт Шереметьево, где бросил детей, а сам скрылся. Как пишет РЕН ТВ, 41-летний Виктор Гаврилов оставил мальчикам свидетельства о рождении и записку с просьбой приютить их, так как, по его словам, из-за финансовых сложностей он не может содержать детей.

Позднее стало известно о том, что следствие возбудило дело в отношении отца по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Ему грозит до одного года лишения свободы.

Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко заявила, что мать двух мальчиков, брошенных в аэропорту Шереметьево, не знала о планах отца оставить детей. Женщина в семье не жила, пишет «Газета.ру».