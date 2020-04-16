Гостиницы Москвы предоставляют столичным властям скидку до 60% на оплату размещения медиков, борющихся с пандемией коронавируса. Об этом сообщила руководитель Москомтуризма Екатерина Проничева в четверг, 16 апреля.

Ранее в этот день мэр города Сергей Собянин распорядился предоставить медработникам возможность бесплатного проживания в отелях и проезда на такси до места работы. Данные расходы оплачиваются из бюджета столицы.

«Так как программа формируется, точную стоимость сейчас я сказать не могу, но могу сказать точно, что есть гостиницы, которые участвуют в этой программе бесплатно и предоставляют медикам номера бесплатно. А все остальные услуги, которые компенсируются за счет бюджета города, в любом случае, делают с существенной скидкой», — сказала Проничева в эфире телеканала «Россия 24».

На данный момент в программе участвуют около 20 отелей, которые уже приняли более 1,5 тыс. медиков. Заселение осуществляется с учетом местоположения медучреждения, в которых работают врачи, чтобы им было удобно добираться. Гостиницы предоставляют клиентам питание и дополнительные услуги, такие как прачечная. Заявки на участие в программе поступают как от медцентров, так и от гостиниц, добавила Проничева.

В пресс-службе столичного градоначальника отмечали, что размещение медиков в гостиницах возле места работы направлено на минимизацию рисков заражения их родных и близких. В участвующих в программе отмелях переоборудуют помещения и усилят санитарный режим. Ожидается, что к проекту также подключатся четыре-пять служб такси.

Кроме того, Собянин поручил выделить автобусы для развоза из стационаров по домам пациентов, вылечившихся от коронавируса.

По состоянию на 16 апреля, в России подтвердились 27 938 случаев заболевания COVID-19, из них 3448 — за последние сутки. 2304 человека вылечились. 232 пациента скончались.

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