«Интерфакс» со ссылкой на экспертов сообщает о существенном росте цен на размещение в отелях Краснодарского края и Крыма.

По словам собеседников агентства, подорожание вызвано ажиотажным спросом, возникшим из-за закрытия границ РФ на фоне пандемии коронавируса.

Сообщается, что в большинстве "качественных гостиниц" — "с хорошим соотношением цена-качество" — на данный момент уже проблематично забронировать номер и требуется повторное подтверждение бронирования.

"Количество гарантированных номеров тает на глазах", — рассказал один из собеседников.

Представитель одного из крупнейших туроператоров подтвердил эту информацию и отметил, что многие туристы из-за нехватки мест в отелях вынуждены сдвигать сроки отпусков на более поздние даты.

При этом в комитете по туризму Крыма опровергли поступившие данные о том, что рост цен в гостиницах полуострова составил 50-100%. По словам чиновников, зафиксировано подорожание только на 10-15% в сравнении с прошлым годом.

Накануне стало известно, что Крым приостановил прием организованных групп детей на отдых в связи с эпидемиологической обстановкой на полуострове. Также приостановлено бронирование мест для этой категории отдыхающих, прибывающих из других регионов.