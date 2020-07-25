Сотрудники британских гостиниц рассказали, как бесплатно повысить категорию номера, сообщает Express.

Менеджеры признались, что, если есть возможность и отель не заполнен, они стараются дать лучшую комнату туристам. «Это не только приятно, но и позволяет заполучить постоянного клиента на будущее», — рассказал гендиректор одного из отелей британского графства Суррей Джейк Андреу.

Именно лояльность – ключ ко многим преференциям, говорят отельеры. Иногда туристу достаточно заселиться в гостиницу повторно, чтобы ему бесплатно предложили улучшенный номер, рассказал генеральный менеджер загородного отеля в Дорсете Ян Крайтон.

Также сотрудники охотнее повышают категорию обслуживания, если клиент бронирует комнату определенного типа – на первом этаже или с удобствами для инвалидов.