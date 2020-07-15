Государственный пакет акций гостиницы «Днепр» в центре Киева продали за 41 миллион долларов, что почти в 14 раз выше стартовой цены, сообщил в среду президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству и парламенту начать масштабную приватизацию. Позже глава государства уточнил, что приватизация стартует после завершения эпидемии COVID-19.

«Большая приватизация стартовала! Только что завершился аукцион по продаже государственного пакета акций ОАО «Гостиница «Днепр». Цена превысила все ожидания, достигнув 1,111 миллиарда гривен. Это почти в 14 раз больше начальной цены», — сообщил президент в Telegram.

Зеленский подчеркнул, что убежден, что «государство не должно конкурировать с бизнесом в том, что бизнес обычно делает лучше, в данном случае — руководит отелями».

Все эти средства будут направлены в государственный бюджет. Президент уточнил, что таким образом уже было проведено почти восемь тысяч аукционов и продано имущества, принадлежавшего государству, органам местной власти и Фонда гарантирования вкладов на общую сумму около 99,5 миллиона долларов.

«Также надеюсь на старт приватизации крупных промышленных предприятий, которая устранит коррупцию в государственном секторе, уменьшит убытки госбюджета и станет еще одним кирпичиком в построении успешной и процветающей Украины», — отметил президент.