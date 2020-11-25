Практически каждый человек хотя бы раз сталкивался с отеками на лице, особенно если поесть на ночь соленого. Обычно это мешки под глазами. Известно, что если они не проходят долгое время или стали слишком часто появляться, то стоит обратиться к специалистам.

скорая

При этом может случиться так, что ситуация требует немедленного реагирования, то есть вызова скорой помощи. Речь идет о внезапно нарастающем отеке всего лица или о резком локальном отеке, например, в области глаз или рта.

Такой симптом может быть проявлением отека Квинке, при котором счет идет на минуты. Это острое аллергическое заболевание, которое характеризуется отеком кожи, подкожной жировой клетчатки и слизистых оболочек. Чаще всего развивается на лице, шее и верхней части туловища, тыльной стороне кистей и стоп. Тромбоз тоже может стать причиной отеков.

Также причинами отеков являются проблемы с щитовидной железой и с почками. Другая возможная причина — дисфункция яичников у женщин: если есть проблемы с гормонами, сбой цикла, то от этого меняется обмен натрия.

Отеки — симптом различных патологических состояний, для которых характерно избыточное скопление жидкости в тканях и полостях. Чтобы распознать отек, нужно надавить на переднюю поверхность голени на несколько секунд. В случае отека на этом месте остается ямка, которая исчезает не сразу.

Медики напоминают, что так называемые «сердечные» отеки развиваются медленно — несколько недель, месяцев.