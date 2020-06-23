Отец погибшей на Бали 18-летней блогерши-миллионерши Насти Тропицель обвинил в смерти дочери её бойфренда мотоинструктора Виктора Майдановского. Мужчина также сообщил, что парень попытался завладеть деньгами погибшей дочки.

Пост убитого горем отца Тропицель появился на странице, созданной в память о блогерше в Instagram. Мужчина сообщил, что ему стали известны нелицеприятные факты о друге его погибшей дочери, Викторе Майдановском.

По его словам, молодой человек жил за счет Анастасии, а также посещал секс-тренинги Алекса Лесли и курсы разводил. Сейчас, отметил отец Тропицель, парень ежедневно пытается перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.

Мужчина утверждает, что все байки в салоне Майдановского были после аварии. Кроме того, он считает, что Виктор не должен был сажать неопытную девушку на такой тяжелый мотоцикл. «Ты зачем ей всучил мот, который больше ее в четыре раза. И она была не в состоянии им управлять. Перед тобой был ребенок. Тварь», – написал родитель блогерши.

Судя по всплывшей в Сети переписке, незадолго до смертельного ДТП Настя Тропицель разругалась со своим отцом. Он считал, что дочери надо серьезно учиться и не разменивать себя на блогерство, а также говорил, что «твой мотоциклист тянет тебя вниз».

Напомним, Настя Тропицель разбилась насмерть на одной из трасс курортного района Бали. Во время езды на байке девушка не справилась с управлением и врезалась сначала в мотоцикл друга, а затем в разделительный бордюр. От полученных травм она скончалась на месте.