Трагедия, в ходе которой на улице Приорова в Москве были убиты три человека, включая ребенка, а также погиб убийца Севастьян Путинцев, по-прежнему выглядит достаточно загадочной. Он застрелил свою бывшую девушку Елизавету Хлюпину, ее племянника и маму Светлану Тивченко. Отец Путинцева изложил нам свою версию событий.

Севастьян Путинцев убил свою бывшую девушку Елизавету Хлюпову, ее племянника и маму Светлану Тивченко. Как считают друзья девушки, причина – патологическая ревность. Однако отец молодого человека охарактеризовал его, как «обычного хорошего парня», который любил девушку около 5 лет.

Игорь, отец стрелка, подробно рассказал о сыне и его девушке.

— Я надеялся, что у Лизы есть близкие друзья, которые смогут рассказать правду, что между ними произошло, — начал Игорь. — Я сам — «глухая стена», я не смогу объяснить, что с Севастьяном случилось накануне. Он строил планы на будущее, возможно, что-то пошло не так, когда он в квартире Лизы оказался.

— Какие у них были отношения?

— Я знал о Лизе, они встречались на протяжение пяти лет, но сын не отчитывался.

— Они пожениться планировали?

— Он — точно нет. А с ней я, по-моему, даже не виделся. Севастьян просил не лезть в его личную жизнь! Только на фото видел ее. Но я знал, что они встречались, куда-то вместе ходили, потом начали поругиваться. Как любве возлюбленные пары! Потом они расходились, затем мирились. Но я за этим не следил. Это его личное дело, он никого в это не посвящал.

— Но Севастьян был совсем юным.

— Да, и что? Он в армию уже сходил, учился.

— Он увлекался оружием?

— Да нет. В этом как раз какая-то странность. Хотя в голове он у себя держал, что типа у мужчины должно быть оружие при себе. Он не давал объяснений мне лично. Но, как я понял, Севастьян случайно чарез сайт объявлений купил давным-давно шкаф для оружия. То есть это не было в одночасье, все его действия были растянуты по времени. Я думаю, что между Лизой и Севастьяном произошёл какой-то сумбур! Не знаю, что он ей хотел показать, доказать. Потому что он убил ребёнка и мать… Возможно, «упала планка», когда что-то пошло не так уже там…

— Вы с мамой Севастьяна жили?

— Нет, мы не жили вместе.

— Известна дата похорон Севастьяна?

— Нет, нет. Но все пройдёт в закрытом режиме. Без прессы.

— Следователи вас допрашивали?

— Конечно. Но у меня ноль информации. Севастьян вёл обычную жизнь. Единственное, не особо общительным был, но это ничего не значит. В армии, как положено, год отслужил.

— Он сам хотел в армию?

— Да, но потом пожалел, что вообще туда пошёл, бестолковщина, по его словам, была. Ни до чего серьёзного его не допускали, ничего важного он там не делал, даже не тренировался, как хотел бы. Единственное, что очевидно: его там научили обращаться с оружием. До армии, повторю, никаких позывов иметь оружие у Севастьяна не было.

— Получается, Елизавета ещё его ждала из армии?

— Да, ну то они любили друг друга, то расходились. То она не хотела, вроде, с ним встречаться, то он мимоходом спрашивал у меня, как её вернуть. После этого они опять общались, он сам рассказывал.

— СМИ писали, что Елизавета работала моделью…

— Никакой моделью она не была, обычная девушка (на самом деле Елизавета участвовала в модных показах, в том числе у Вячеслава Зайцева — ""). Может, она и хотела от жизни чего-то большего. Но как я знаю, она работала в гостинице на ресепшн. Я помню, что у него машина ломалась, когда он к ней приезжал на работу.

Она не особо требовательной была. И он всегда говорил: «Женщина должна принимать мужчину таким, какой он есть. Если любовь». Единственное, что я знаю, что зимой Севастьян с Лизой, вроде, опять расстались. Он у меня спрашивал, как происходят расставания и все в этом духе… А потом они опять помирились. Затем началась пандемия, и он сидел дома.

— Они не общались в период самоизоляции?

— Насколько я знаю, он сидел дома в своей квартире с мамой. Он выезжал за продуктами раз в неделю, всегда возвращался домой. Севастьян учился в финансовом университете, нормальный абсолютно средний парень. Я не верю, что он планировал убийство, полгода сидел и думал (прерывается на плач). Может, позднее полиция расскажет, что произошло. Но кому от этого станет лучше?