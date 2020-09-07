Опальный священник Сергий (Романов) в письме к митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу рассказал о «прелюбодеяниях» депутата Госдумы Натальи Поклонской. Обращение опубликовано в соцсети «ВКонтакте» его пресс-секретаря Всеволода Могучева.

Романов перечислил случаи, когда священнослужители давали согласие на развод и последующий за ним другой брак. Сергий назвал такие случаи «епархиальным развратом», а людей, вступающих в новый брак после развода — прелюбодеями.

В качестве одного из примеров Романов рассказал о прелюбодеянии Натальи Поклонской.

«После прелюбодеяния Натальи Поклонской с Владимиром Соловьевым при живом муже Андрее Красильникове и регистрации их разврата в органах загс она получила разрешение на еще большее беззаконие — произнесение чина Венчания над прелюбодеями. К смертному греху был приложен грех хулы на Святого Духа при священнодействии над скверной. Служба духовной безопасности за подписью верных чад Церкви неоднократно обращалась в Церковный суд Москвы и Симферополя. Но ответа до сих пор нет. Разврат Поклонской был транслирован на телеканале «Спас» в пример православным христианам», — написал опальный священник.

Как сообщал «Рамблер», Сергия Романова называли бывшим духовником Натальи Поклонской. Сама депутат это утверждение неоднократно опровергала. Сергий Романов венчал Поклонскую с работником прокуратуры Андреем Красильниковым в 2014 году. В брак с ветераном правоохранительных органов Иваном Соловьевым, которого Романов назвал Владимиром Соловьевым, Поклонская вступила в 2018 году. В 2019 году пара развелась.