Самочувствие четырехлетней девочки, на которую 1 июля в подмосковном Красногорске с 23 этажа упал пакет с бутылкой, стабильно тяжелое. Хирурги прооперивали кроху, она пришла в сознание. Полицейские, тем временем, опрашивают школьника, выбросившего мусор.

Как стало известно «», несчастье произошло около 18.30, когда 41-летний глава семейства Акобир (имена изменены) с супругой и тремя дочками, вышел на прогулку. Старший 12-летний сын катался возле дома на велосипеде.

Акобир — по профессии уролог, 29-летняя супруга — домохозяйка. Родом они из Душанбе, живут в квартире жилом комплексе и воспитывают четырех детей.

— Отошли буквально на пять метров от подъезда. Что-то на голову стало падать — решили сначала, что дождь начинается. Старшие девочки вели младшую за руки. И тут наша младшая Алина упала. Ее ударила по голове бутылка из-под шампанского, — рассказал Акобир.

Он подхватил дочку на руки, и еще некоторое время она была в сознании. Молчала, видимо, пребывая в шоковом состоянии, а потом лишилась чувств. В больнице девочку экстренно прооперировали.

— Врачи сказали, что у Алины проломлен череп. Удалили костные отломки, убрали гематому. Состояние тяжелое, но девочка приходит в себя, — говорит отец.

Вечером 1 июля Акобир написал заявление в полицию. Ему сказали, что подозреваемых установили — это дети.

Из мусорного пакета, кроме бутылки, на асфальт вывалились очистки от креветок, упаковка из-под сыра — остатки застолья. Как определили полицейские, какая-то компания, видимо, выпивала на балконе общего пользования на 23 этаже, однако участники сабантуя не вынесли за собой мусор. Пакет нашли трое детей 6,7 и 8 лет от роду. Они живут в этом же доме.

— Полиция установила квартиру, в которой проживает женщина с восьмилетней дочерью и семилетним сыном. Мать пояснила, что к ее сыну пришли его друзья, один из которых выбросил пакет с мусором, — сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».