View this post on Instagram

Дорогие друзья! ⠀ Сегодня мы нашей большой дружной семьей в 10.00 собрались за столом. Поставили фотографию Настеньки, поставили любимые ее цветы, налили воду в бокал (к алкоголю она относилась критично), положили по славянской традиции кусочек хлеба, налили любимую ее чашечку кофе и зажгли свечку, которую она любила. Себе мы налили тоже воду. Все время, как шла церемония мы мысленно были с ней, каждый из нас рассказывал интересные запоминающиеся моменты из жизни Насти, какой она была в детстве. Особенно мне понравился рассказ двоюродной сестры Насти Саши о клубе «Садовнички», которые организовала Настя на даче. Об этом она пообещала снять видео и я его обязательно покажу здесь. ⠀ Была очень тёплая атмосфера, Насте это было важно. Потом нам прислали фото и видео материалы с церемонии кремации и рассказали, как в какой-то момент душа Насти вырвалась и улетела на небо и это все почувствовали. Но так происходит на Бали. По нашей версии душа Насти находится среди нас 9 дней. Бабушки накануне заказали службу для Насти в церкви. Так как Настя была очень разносторонним человеком, я попросил своего брата быть в это время к старейшей Католической базилике Гродно и поставить свечку. Хотя по мне душа Насти в сердце каждого из нас, в сердцах тех кто любит её, тех кому она помогла. И она будет оставаться там до тех пор пока мы помним о ней. ⠀ Большое спасибо всем за посильную помощь для организации Настиных похорон. Ваш даже маленький вклад нам вдвойне приятен. ⠀ Огромное спасибо за сотни тёплых роликов в память Настеньки. Мы их обязательно опубликуем здесь все. Нужно только время. ⠀ Напишите здесь, как вы проводили Настенька. Нам очень интересно. ⠀ Спасибо Вам за тёплые слова поддержки.