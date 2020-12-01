В ГКБ №40 Екатеринбурга доставлен отец главы Министерства здравоохранения России Михаила Мурашко. У него диагностирован коронавирус, сообщил источник URA.RU в свердловском минздраве.

«Отец Мурашко совсем недавно попал в ГКБ №40 с коронавирусом», — уточнил инсайдер.

О состоянии пациента ничего не сообщается. Известно, что семья федерального министра живет в Екатеринбурге, у чиновника имеется большое количество друзей, работающих в системе свердловского здравоохранения.

В пресс-службе свердловского минздрава затруднились прокомментировать ситуацию. «Я в отпуске», — уточнил пресс-атташе ведомства Константин Шестаков. В ГКБ №40 информацией о пациенте не поделились.

22 июля в ГКБ №40 Екатеринбурга скончался министр АПК региона Дмитрий Дегтярев, у которого был диагностирован коронавирус. Коронавирусом также заболели министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов, глава минпрома области Сергей Пересторонин, глава департамента противодействия коррупции и контроля Свердловской области Ильхам Ширалиев.