Отдыхающие на пляже в республике Дагестан стали свидетелями необычной сцены: прямо на их глазах развернулась тренировка военной техники. Видеозаписью произошедшего поделился Telegram-канал Baza.

Пока российские границы закрыты и полеты в Турцию временно недоступны, россияне отдыхают исключительно дома.

Однако посетителей курорта на побережье города Каспийска ждали не только солнечные ванны и релакс в море, но и необычный "аттракцион": отдыхающие смогли понаблюдать за подготовкой к параду ВМФ, который должен состояться 26 июля.

На ролике видно, как взрослые плещутся в море вместе с детьми, в то время как мимо них проплывает военная техника. «Боевые десантные машины, рассекая ряды купальщиков, отрабатывали морскую переправу», — говорится в сообщении канала.