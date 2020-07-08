В Казахстане туристы отметились жестоким обращением с животным. Это произошло на пляже села Курык в Магнистауской области.

В Сети появилось видео, как отдыхающие на пляже у Каспийского моря бьют камнями и палками тюленя. Другие туристы не спешили спасать морское млекопитающее, а просто снимали происходящее на смартфоны.

Как рассказал один из очевидцев, туристы делали это просто ради забавы. Они хотели сфотографироваться с тюленем и показать его детям. Как только издевательства закончились, то они "выкинули его назад в море". О том, выжило ли животное после случившегося, не известно.

По данным сайта "360", туристов-живодеров уже ищет полиция.

Между тем, местные СМИ отмечают, что в истории с тюленем может быть не все так однозначно. Ранее в Мангистау эти ластоногие несколько раз сами нападали на людей. Возможно, действия отдыхающих были попыткой самообороны.