Федерации рестораторов и отельеров прогнозирует падение цен на номера в части гостиниц крупных городов России на 50–60% из-за ситуации с коронавирусом. Несмотря на финансовые потери для бизнеса, падение цен может привести к росту внутреннего туризма, пишет газета «Известия».

Как сообщал «Рамблер», новый вирус нашли в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. К марту он охватил все континенты, кроме Антарктиды. Жертвами коронавируса, по последним данным, во всем мире стали более трех тысяч человека. Общее число заболевших превысило 93 тысячи.

По словам слова вице-президента Федерации рестораторов и отельеров Вадима Прасова, в ближайшие месяцы стоимость проживания в отелях крупных городов России, например Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Иркутска, Хабаровска, может снизиться на 50—60%. Речь в первую очередь идет о гостиницах, которые преимущественно принимали организованные группы из Китая, подчеркнул он.

«Номера в других гостиницах могут подешеветь на 20–30%», — пояснил Прасов.

В свою очередь директор туристической ассоциации «Мир без границ» Александр Агамов добавил, что около трети путешественников в Россию были гостями из Китая, а гостиницы, которые ориентировалась именно на их прием, составляют около 10% рынка.

Таким гостиницам придется снижать цены, а, если эпидемия не пойдет на спад и ситуация не стабилизируется, то в целом туристическая отрасль России может потерять около 100 млрд рублей, прогнозирует Александр Агамов.

«Особенно пострадают операторы, работающие на выезд. Потери оценить сложно, но туротрасль может услышать о новых банкротствах уже к лету», — пояснила изданию руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма Cushman & Wakefield Марина Смирнова.

Однако, как отметила руководитель департамента апарт-отелей Becar Asset Management Евгения Гиль, есть вероятность, что доля внутреннего туризма вырастет, заполнив нишу, ранее занятую иностранными группами. По прогнозам Александра Агамова, такой турпоток может увеличиться на 7–10%.

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