Репортажи о переполненных пляжах, наплевательское отношение к мерам защиты от коронавируса и заоблачные цены на российских курортах стали притчей во языцех. И, если в начале июля местные дельцы еще надеялись на мега-прибыльный сезон, то с приближением августа прогнозы стали более пессимистичными. Еще и власти подложили российским курортам свинью, объявив об открытии авиасообщения с Турцией. Даже в недорогом частном секторе в августе до сих пор свободно около 30% жилья. В связи с резким падением спроса арендаторы вынуждены снижать цены и экстренно модернизировать свои дома и комнатушки.

На мой взгляд, отдыхать в Крыму можно вполне неплохо, но платить за это бешеные деньги даже при закрытых границах точно не стоит, — рассказывает Оксана из Ленинградской области. – После того, как у нас в июне сорвалась поездка в Черногорию, мы решили в августе поехать в наш любимый поселок под Севастополем.

— Беглый просмотр объявлений нас шокировал, как будто крымчане просто с ума посходили. За небольшие частные домики, которым красная цена 4-5 тысяч в сутки, хозяева взвинтили цены до 10-12. А двухкомнатные номера в гостевых домах подскочили с 2,5 до 4-5 тысяч. В результате мы решили дождаться конца июля и, если ситуация не изменится, плюнуть на поездку.

Стратегия была выбрана правильно, несколько дней назад цены на август действительно стали на глазах снижаться. Видимо, хозяева жилья наконец поняли, что при таком подходе останутся на бобах. Забавно, что, помимо снижения стоимости практически в два раза, двор приглянувшегося нам домика обзавелся свежекупленным каркасным бассейном, батутом и садовыми качелями.

Помимо снижения стоимости жилья в частном секторе, в августе наблюдается и падение цен на пакетные туры на полуостров. По данным аналитической службы АТОР, минимальные цены на отдых в Крыму в начале августа снизились по сравнению с концом июля и колеблются в диапазоне 24,5-31,5 тысяч рублей за неделю на двоих с авиаперелетом. При этом в 2019 году стоимость туров на аналогичный период составляла 32-39,9 тысяч рублей, то есть практически на треть больше. Вслед за ценами на жилье в некоторых районах полуострова поползли вниз и цены на общепит, пляжный инвентарь и экскурсии.

— Мы уже не первый год отдыхаем в небольшом поселке Судакского района, в этот раз приехали 15 июля, — рассказывает Елена из Подольска. – Даже в разгар лета народу здесь оказалось немного, поэтому для поднятия цен реальных оснований не было. Тем не менее, лежаки подорожали с 50 до 100 рублей в час, а цены в обычной столовой поднялись до уровня не самого дешевого кафе.

Однако несколько дней назад сначала подешевели лежаки, потом и цена на кукурузу опустилась с 75 до стандартных 50 рублей. Вчера наконец переписали меню и в столовой, теперь здесь можно нормально пообедать за разумные 200-250 рублей. Естественно, вечно пустой зал быстро наполнился людьми. По мнению владельца гостевого дома в Алуштинском районе Сергея Новикова, российские курорты сами роют себе яму и теряют значительную часть туристов. — В этом году у Крыма был отличный шанс показать туристам, которые тут раньше не были, как комфортно и недорого можно отдохнуть на полуострове. Вместо этого ряд предпринимателей, ошалев от перспективы заполучить толпы отдыхающих, лившихся заграницы, решили во чтобы то ни стало содрать с гостей три шкуры, особо не напрягаясь. В результате мы имеем кучу постов в соцсетях о кошмаре, который творится на российских пляжах, и о грабительских ценах.

Многие туристы сюда больше никогда не вернутся, другие же просто не приедут, на август спрос падает, а сентябрь, похоже, вообще ожидается мертвым. Только известие об открытии Турции наконец дало нашим предпринимателям пинка, и они начали что-то делать, в том числе и цены снижать.

Взять хотя бы тех же владельцев лежаков на пляжах. Половина их пластиковых лежанок даже в пик сезона стоят пустыми, неужели нельзя было в связи с пандемией расставлять их на безопасном расстоянии? Да и протирать лежаки дезинфицирующими средствами тоже не так дорого…

Представители частного сектора тоже изрядно постарались, чтобы отвадить гостей с полуострова. В прошлом году сезон был хороший, многие неплохо заработали. Можно было бы вложить часть этих средств в будущий комфорт отдыхающих, например, поменять старые матрасы и кровати, которые больше всего раздражают гостей, или обои переклеить. Вместо этого они стали в срочном порядке лепить на своих участках новые хибары с дешевой мебелью, чтобы увеличить количество койкомест для сдачи. В результате у многих сейчас все эти строения пустуют, и хозяева вынуждены резко снижать цену, чтобы вообще не остаться без прибыли в августе.