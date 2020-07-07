Занял свободный «шезлонг».

Во Владивостоке местные жители сняли на видео, как тюлень принимает солнечные ванны. Вместо шезлонга у него бульб рефрижераторного судна. Судя по кадрам, животное довольно выбранным местом для отдыха и только успевает отворачивать голову от ярких лучей солнца.

Тюлени часто выбираются на камни или сушу, чтобы позагорать. Специалисты не советуют туристам подходить к животным слишком близко, чтобы не подвергать их стрессу. Тем более не надо спасать зверей, даже если видите, что на камнях сидят нерпята или тюленята.

Бульб — это каплевидное утолщение в носовой части корабля, которое предназначено для снижения волнового сопротивления. По мере движения судно «расталкивает» толщу воды носом, создавая зону повышенного давления. Оно пагубно влияет на расход топлива (увеличивает его) и скорость корабля. Бульб за счет своей формы снижает это воздействие.