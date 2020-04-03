СПОРТ

Отдушина для болельщиков: за чемпионатом Беларуси по футболу следит весь мир

23:15 03/04/2020

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В Беларуси продолжается национальное первенство по футболу. Это единственная европейская страна, где спортсмены все еще выходят на поле. И за играми сейчас наблюдают не только местные болельщики, но и многие иностранные, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Белорусский футбол переживает небывалую популярность. За чемпионатом страны следит весь мир. Без преувеличения. Права на трансляцию купили одиннадцать зарубежных каналов. На поле минское «Динамо» и жодинское «Торпедо». Это старт третьего тура чемпионата Беларуси. Почти при пустых трибунах. Перед входом на стадион всем болельщикам измерили температуру и попросили соблюдать безопасную дистанцию. Благо места на 22-тысячном стадионе хватит. «Сидим вот на безопасном расстоянии. Свежий воздух, поэтому не очень боимся»; «Дома, знаете, совсем не та атмосфера, я так давно болею уже. Мне очень хотелось поприсутствовать на этом матче. Надеюсь, что «Динамо» выиграет»;«Тут веселее, романтика. Пандемии не боимся. У нас в стране все хорошо»;«За командой хоть на край света пойдем», – поделились болельщики.

А вот у телеэкранов аудитория растет. Букмекерские конторы зазывают ставками на чемпионат. Фанаты футбола начинают переживать за клубы, о существовании которых раньше вообще не знали. Теперь белорусская «вышка» – для многих настоящая отдушина. «Белорусская лига – это рай, посланный с небес!»; «Итак! Это моя новая команда! Выбирал только по цветам эмблемы. Вперед, «Гродно»!», – пишут пользователи в Сети.

Белорусских футболистов поддерживают даже в Австралии. В фангруппе «Слуцка» почти три тысячи человек. А один парень из США посвятил клубу песню. Уверен, что в этом сезоне «Слуцк» станет чемпионом.

И пока лишать болельщиков возможности наблюдать за матчами футбольная федерация Беларуси не планирует. «Все матчи третьего тура состоятся. Но белорусская федерация футбола отслеживает эпидемиологическую ситуацию. Мы на связи и с Минздравом, и с УЕФА, если ситуация ухудшится, мы примет соответствующее решение», – сообщил пресс-секретарь Ассоциации белорусской федерации футбола Александр Олейник.

А вот юниорские и юношские чемпионаты по футболу в стране из-за пандемии все-таки поставили на паузу. Тем временем в Беларуси состоялась жеребьевка женского чемпионата по футболу. Старт турнира намечен на 16-ое апреля.





Ольга Баранова