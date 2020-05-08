

Глава республики прокомментировал вероятность открытия курортного сезона на полуострове.

Из-за пандемии курортный сезон в Крыму наступающим летом скорее всего не будет открыт. В самом лучшем случае возможен только внутренний туризм, если эпидемиологическая ситуация улучшится, заявил сегодня, 8 мая, глава республики Сергей Аксенов.

«Межсубъектовой миграции туристов, мы с вами по-честному говорим, не будет. Это понимают все. Что касается внутреннего туризма — если будут сопутствующие условия, однозначно мы пойдем на реализацию такой программы», — сказал он на заседании оперштаба по ситуации с COVID-19.

Терпящей убытки туристической отрасли Аксенов пообещал поддержку, но предупредил, что не стоит строить планы и готовиться к курортному сезону. Отдых в местных здравницах, скорее всего, будут доступен только жителям полуострова.

Накануне Аксенов говорил, что предприятия курортной сферы и общепита смогут возобновить работу только после улучшения эпидемиологической ситуации на полуострове.

На территории Крыма до 11 мая действует режим самоизоляции. А с 12 мая, в республике вводится масочный режим. Граждане, прибывающие на полуостров без прописки или собственного жилья на полуострове, обязаны пройти двухнедельный карантин в обсерваторе.

По последним данным, к 8 мая в Крыму выявлено 168 случаев заболевания COVID-19, в том числе 8 — за последние сутки. 44 человека выздоровели. Днем ранее была зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом — скончалась 70-летняя женщина.