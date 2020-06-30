Отдельные проблемы в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ есть, но они не влияют на общий ход голосования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не видим никаких угроз для доверия к итогам голосования, которое у нас завершится первого числа. Те, кто желает быть наблюдателем, они работают как наблюдатели. Никаких проблем мы здесь тоже не видим. Какие-то разовые проблемы могут случаться, их невозможно избежать в такой огромной стране, но в целом это не имеет никакого отношения, не оказывает никакого влияния на общий фон голосования и наблюдения… Бывают ошибки, но эти разовые ошибки, они никоим образом не могут ассоциироваться с общим фоном и не должны ассоциироваться», — сказал Песков журналистам.

Голосование по поправкам в Конституцию: день шестой 1 из 10

Более половины россиян планируют проголосовать по поправкам до 30 июня включительно.

2 из 10

Треть граждан собираются прийти на участки первого июля.

3 из 10

Информационные плакаты на избирательном участке во Владивостоке.

4 из 10

Директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.

5 из 10

Большинство россиян, говорящих об участии в голосовании, считают, что для них это возможность повлиять на будущее страны, показывают социологические опросы.

6 из 10

Для 76% голосование — это возможность защитить собственные интересы и интересы их семей.

7 из 10

Более 70% опрошенных согласны с тем, что голосование — это гражданский долг человека.

8 из 10

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко голосует на избирательном участке в Москве.

9 из 10

По мнению подавляющего большинства респондентов, на голосование придет много людей.

10 из 10

Большинство людей примут участие добровольно, считают более 80% россиян.

1 из 10

Более половины россиян планируют проголосовать по поправкам до 30 июня включительно.

2 из 10

Треть граждан собираются прийти на участки первого июля.

3 из 10

Информационные плакаты на избирательном участке во Владивостоке.

4 из 10

Директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.

5 из 10

Большинство россиян, говорящих об участии в голосовании, считают, что для них это возможность повлиять на будущее страны, показывают социологические опросы.

6 из 10

Для 76% голосование — это возможность защитить собственные интересы и интересы их семей.

7 из 10

Более 70% опрошенных согласны с тем, что голосование — это гражданский долг человека.

8 из 10

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко голосует на избирательном участке в Москве.

9 из 10

По мнению подавляющего большинства респондентов, на голосование придет много людей.

10 из 10

Большинство людей примут участие добровольно, считают более 80% россиян.