Отдельные проблемы в ходе голосования по поправкам к Конституции РФ есть, но они не влияют на общий ход голосования, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы не видим никаких угроз для доверия к итогам голосования, которое у нас завершится первого числа. Те, кто желает быть наблюдателем, они работают как наблюдатели. Никаких проблем мы здесь тоже не видим. Какие-то разовые проблемы могут случаться, их невозможно избежать в такой огромной стране, но в целом это не имеет никакого отношения, не оказывает никакого влияния на общий фон голосования и наблюдения… Бывают ошибки, но эти разовые ошибки, они никоим образом не могут ассоциироваться с общим фоном и не должны ассоциироваться», — сказал Песков журналистам.
Голосование по поправкам в Конституцию: день шестой1 из 10
Более половины россиян планируют проголосовать по поправкам до 30 июня включительно.2 из 10
Треть граждан собираются прийти на участки первого июля.3 из 10
Информационные плакаты на избирательном участке во Владивостоке.4 из 10
Директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.5 из 10
Большинство россиян, говорящих об участии в голосовании, считают, что для них это возможность повлиять на будущее страны, показывают социологические опросы.6 из 10
Для 76% голосование — это возможность защитить собственные интересы и интересы их семей.7 из 10
Более 70% опрошенных согласны с тем, что голосование — это гражданский долг человека.8 из 10
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко голосует на избирательном участке в Москве.9 из 10
По мнению подавляющего большинства респондентов, на голосование придет много людей.10 из 10
Большинство людей примут участие добровольно, считают более 80% россиян.
1 из 10
Более половины россиян планируют проголосовать по поправкам до 30 июня включительно.
2 из 10
Треть граждан собираются прийти на участки первого июля.
3 из 10
Информационные плакаты на избирательном участке во Владивостоке.
4 из 10
Директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.
5 из 10
Большинство россиян, говорящих об участии в голосовании, считают, что для них это возможность повлиять на будущее страны, показывают социологические опросы.
6 из 10
Для 76% голосование — это возможность защитить собственные интересы и интересы их семей.
7 из 10
Более 70% опрошенных согласны с тем, что голосование — это гражданский долг человека.
8 из 10
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко голосует на избирательном участке в Москве.
9 из 10
По мнению подавляющего большинства респондентов, на голосование придет много людей.
10 из 10
Большинство людей примут участие добровольно, считают более 80% россиян.