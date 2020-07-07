Школьница получила ужасные ожоги на дне рождения одноклассницы — один из взрослых во время пикника случайно плеснул жидкостью для розжига в лицо девочки. Врачи борются за жизнь девочки, которая, по всей видимости, останется обезображенной.

Как стало известно «», трагедия произошла 4 июля на юго-западе Москвы. 13-летняя Даша (имена изменены) со школьными друзьями собралась отметить день рождения своей одноклассницы. Отчим именинницы, 32-летний Андрей, предложил пожарить шашлыки. Дети охотно поддержали его, и все направились в ближайшую лесопарковую зону. Андрей собрал одноразовый мангал и разжег его. По словам школьников, огонь уже вовсю полыхал, однако мужчине показалось этого недостаточно и он решил подлить жидкость для розжига. Отойдя на расстояние, Андрей плеснул жидкость на пламя. За долю секунды огонь поднялся по струе и бутылка загорелась прямо в руках у мужчины. От боли он швырнул ее, и полыхающая емкость отлетела прямо в лицо Даши. Горящая жидкость облила девочке всю верхнюю часть тела. Особенно пострадали лицо и руки. В попытке потушить горящего ребенка, Андрей стал поливать ее водой, но пламя не сбивалось. Перепуганные дети начали звонить в «скорую». К счастью, среди отдыхающих находился родной отец именинницы, который кинулся к Даше и своей одеждой попытался потушить огонь. После мужчина на руках с обожжённой девочкой побежал к проезжей части, куда уже прибыла карета «скорой помощи».

По словам близких, Даша находится в отделении ожоговой реанимации в тяжелом состоянии. Медики ввели ее в состояние медикаментозной комы. Врачи диагностировали ожоги 3 и 4 степени лица, шеи, груди, живота, обеих верхних конечностей общей площадью 25 процентов. Также девочка получила сильный ожог трахеи.

Следователи уже возбудили в отношении Андрея уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Стоит отметить, что мужчина ведет не самый благопристойный образ жизни и часто злоупотребляет алкоголем. Он уже был дважды судим за кражу и разбой.