Отбывший в Китае наказание за шпионаж 59-летний японец возвращается на родину, сообщило агентство Киодо.

Мужчина был арестован в мае 2015 года по подозрению в шпионской деятельности, приговорен к пяти годам лишения свободы. Как стало известно из правительственных источников, он отбыл весь срок наказания и должен вернуться на родину в четверг. Из участившихся с 2015 года инцидентов задержания и ареста японцев в Китае по подозрению в шпионаже это первый случай, когда осужденный возвращается на родину, отбыв срок в Китае.

Японец в мае 2015 года посетил окрестности города Даньдун в провинции Ляонин, граничащей с Северной Кореей. Китайская сторона подозревает его в связях с разведкой японского комитета общественной безопасности. Он был арестован в сентябре того же года и в 2018 году получил приговор в виде пяти лет лишения свободы. Решением суда было также предписано его выдворение из страны после отбывания наказания.