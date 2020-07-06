В России подсчитали уровень бедности по регионам. Хуже всего живется в Тыве, Калмыкии и Горном Алтае. Самые благополучные — Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа и, конечно, Москва. За чертой бедности живут 18 млн человек. Большинство россиян при этом мечтают иметь доход около 75 тысяч рублей в месяц.

Доля живущих за чертой бедности граждан России в 2019 году снизилась по сравнению с 2018 годом, средний показатель по стране составил 12% населения. Об этом говорится в исследовании экспертов РИА «Новости» со ссылкой на итоговые данные «Росстата» за 2019 год.

То есть доходы ниже прожиточного минимума получают около 18 млн граждан из 145 млн

Доходы менее половины от прожиточного минимума получают 1,9% населения. В 17 субъектах федерации доля бедного населения составляет менее 10%. Наименьшая доля бедных в современной истории России была зафиксирована в 2012 году — 10,8% или 15,5 млн человек.

Наиболее бедным регионом России в 2019 году оказалась Тыва. Количество проживающих за чертой бедности граждан в Тыве составляет 35%. Плохо живется, исходя из уровня доходов, также в Калмыкии и Горном Алтае. Большим оказался этот показатель и в других регионах: Ингушетии, Калмыкии, Курганской области и Карачаево-Черкессии.

Самыми благополучными в материальном отношении регионами России по итогам 2019 года стали Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа. Третью строчку рейтинга с отрывом в 20% занимает Москва. Высокие показатели доходов зарегистрированы также в Сахалинской области, Ханты-Мансийском автономного округе — Югре, Московской области и Санкт-Петербурге.

В последние месяцы в преддверии голосования по поправкам в Конституцию РФ власти приняли ряд мер по поддержке уровня жизни россиян. Тем не менее в правительстве признают, что годовой доход граждан страны, получающих среднюю по стране зарплату, является более чем скромным.

Вице-премьер правительства Татьяна Голикова, куратор социального блока, считает, что та зарплата, которая в России считается средней, на самом деле маленькая.

«Это очень сложная тема, потому что от региона к региону уровень средний заработных плат очень разный. Если мне память не изменяет, 47 с небольшим тысяч рублей — средняя зарплата по России, куда входит и Москва. Если 47 тысяч умножить на 12 [месяцев] — это много? Это мало», — рассказала в июне на Первом канале Голикова.

По данным «Росстата» за 2019 год, средняя номинальная заработная плата в стране составляет 47,9 тыс. рублей. В I квартале этого года она выросла на 400 рублей, подсчитало ведомство.

По словам Голиковой, количество граждан, у которых «очень высокие зарплаты», в стране невелико.

В прошлом году зарплату более 100 тыс. рублей в месяц в России получали всего 7,1% граждан.

Большинство тех семей, которые проживают за чертой бедности, — это семьи с детьми. «Черта бедности» — МРОТ (минимальный размер оплаты труда), который составлял в 2019 году 11,28 тыс. рублей.

Вице-премьер отметила, что учитывает различные экспертные оценки бедности. «Сейчас основная наша цель — снижение бедности в два раза к 2024 году. И, если аккуратно посмотреть все решения, которые принимаются, то можно увидеть, что все они направлены на самую уязвленную группу граждан — это семьи с детьми. И все, что сейчас принимается, — это как раз поддержка семей с детьми», — сообщила вице-премьер по социальной политике.

Предел мечтаний — 75 тысяч в месяц

В понедельник, 6 июля, правительству в очередной раз предложили озаботиться уровнем жизни россиян. Например, освободить малоимущие семьи от платы за детские сады. С соответствующей инициативой, как сообщает RT, выступила председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец. Ее обращение было направлено в Госдуму.

Глава комитета подчеркнула, что реализация данного проекта может обеспечить существенную поддержку семьям с низким уровнем дохода.

Согласно предложению Волынец, от платы следует освободить семьи, где доход на члена семьи в месяц не превышает двух прожиточных минимумов.

«Установить данную норму на постоянной основе с момента ввода режима самоизоляции», — сказано в ее обращении.

Сами россияне говорят, что хотели бы после улучшения эпидемиологической обстановки в России получать среднюю заработную плату в размере около 74 тыс. рублей. Об этом сообщает сервис «Работа.ру».

При этом зарплатные ожидания у российских женщин ниже, чем мужчин. Так, в среднем мужчины желали бы получать 86 тыс. рублей, в том время как женщины — всего 61 тыс. рублей.

По данным аналитиков, уровень зарплаты, на который рассчитывают респонденты, с начала пандемии коронавируса изменился по сравнению с январем 2020 года. Тогда мужчины хотели бы получать зарплату в размере 103 тыс. рублей, а женщины — 80 тыс. рублей. В опросе участвовали 4,9 тыс. человек старше 18 лет из всех регионов России.