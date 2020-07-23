Депутаты парламентской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» обратились в Службу безопасности Украины с требованием возбудить дело из-за того, что американцы якобы незаконно тестировали бактериологическое оружие на украинцах, сообщил в четверг соавтор обращения, член партии, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин.

«Как и обещал, публикую очередной депутатский запрос (главы политсовета партии — ред.) Виктора Медведчука и Рената Кузьмина об американских бактериологических лабораториях в Украине. В этот раз главе СБУ Ивану Баканову с требованием возбудить дело по факту шпионажа в пользу США и совершенных диверсий, повлекших человеческие жертвы вследствие заражения украинцев экзотическими для нашего региона болезнями», — написал Кузьмин на своей странице в Facebook, опубликовав также копии самих обращений.

По данным партии, со стороны США американские бактериологические лаборатории в Украине «курировали бывший американский сенатор Ричард Лугар и экс-президент США Барак Обама». Со стороны Украины — «высшие должностные лица государства и чиновники министерства охраны здоровья, включая бывшую исполняющую обязанности министра — Ульяну Супрун».

«Глава СБ Украины и президент просто обязаны разобраться в этих вопросах, вопросах даже не национальной безопасности Украины. Это без преувеличения вопросы выживания всего человечества, на которые мы хотим получить внятные ответы от действующей украинской власти. Пора президенту уже определиться, с кем он: с государственными преступниками и иностранными аферистами или с многострадальным украинским народом», — подытожил депутат.

Ранее Медведчук и Кузьмин потребовали от властей Украины предоставить информацию о работающих в стране биолабораториях США. Служба безопасности Украины заявила, что в стране нет никаких иностранных биологических лабораторий, и призвала политиков не распространять «ложную информацию» по этому поводу. Однако позднее в минздраве сообщили, что США предоставляли техническую помощь лабораториям на Украине, которые были ранее построены и модернизированы в рамках программы предотвращения распространения биологического оружия. После этого рабочая группа для комплексного анализа поведения с особо опасными патогенами на Украине рекомендовала Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) обратиться в кабмин страны с предложением провести внеплановую проверку деятельности микробиологических учреждений.

Мы все умрём. Но это не точноМы все умрём. Вирусы и бактерии как биологическое оружие23 февраля 2019, 12:00