Важная информация о товарах, продающихся в магазинах, может исчезнуть с их упаковки. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин заявил изданию, что в рамках регуляторной гильотины Министерство промышленности и торговли разработало проект постановления о внесении изменений в действующий регламент о розничной торговле, сократив его в несколько раз.

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Среди прочего ведомство предлагает избавиться от книг жалоб и предложений в магазинах, нормы об обязанности продавцов проверять подлинность марок маркируемой продукции, а также о том, что пищевые продукты, продающиеся на продовольственных рынках, не подлежат продаже без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.

«Информацию, в которой должны содержаться сведения о продукции — состав, пищевая ценность, назначение, условия хранения, применения, приготовления, дата изготовления, дата упаковки, — вообще убрали!» — рассказал Шапкин.

Также, по его словам, Минпромторг предлагает убрать из регламента о розничной торговле сведения о противопоказаниях применения товара и данные о государственной регистрации. Он назвал это достаточно серьезными шагами и обвинил ведомство в искаженном понимании сути механизма регуляторной гильотины.

В январе 2019 года, как сообщал «Рамблер», тогдашний премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился гильотинировать, то есть отменить, избыточные требования государства к бизнесу. В сентябре 2019-го он подписал поручение о прекращении в рамках регуляторной гильотины действия более 20 тысяч актов СССР и РСФСР.