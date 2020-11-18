Как рассказала главный гериатр Минздрава Ольга Ткачева, тяжесть течения ковида у пожилых зависит от выраженности синдрома старческой астении.

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Это состояние, которое характеризуется возрастными изменениями иммунной, костно-мышечной, центральной нервной и эндокринной систем. Какие признаки у этого синдрома? Как правило, речь идет об общей слабости, постоянном похудении (человек как бы иссыхает), ухудшении памяти, недержании мочи, ухудшении зрения и слуха.

Самым частым осложнением синдрома старческой астении является сосудистая деменция. Именно из-за нее старики начинают путать числа и даты, теряются в своей же квартире, утрачивают социальные навыки.

Ткачева отмечает, что серьезность течения болезни и риск летального исхода зависит не столько от фактического, сколько от биологического возраста человека. То есть этот синдром у 65-летнего человека может быть ярко выражен, а у 85-летнего — вообще никак.

Дело в том, отмечает гериатр, что тяжёлое течение коронавируса у людей с синдромом старческой астении сопряжено со старением иммунной системы. Пациент плохо сопротивляется инфекции, у него просто нет на это сил.

Вылечить синдром нельзя, но минимизировать проявления — вполне возможно. Для профилактики заболевания необходимо полноценное и сбалансированное питание, физическая активность, профилактика атеросклероза, отказ от вредных привычек, постоянное общение.