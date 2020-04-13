Все новости на карте

В Москве вечером 12 апреля объявили о десяти новых смертях пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

Таким образом, количество умерших с коронавирусом в столице выросло до 82 человек.

Среди новых умерших оказались пациенты от 39 до 80 лет. Самый молодой из них страдал от гипертонии. Все пациенты имели сопутствующие заболевания, в частности сердечно-сосудистые — кардиомиопатию, последствия инфаркта, атеросклероз.

Как сообщал «Рамблер», за все время в Москве зарегистрировали 10 158 больных коронавирусом, 687 из них выздоровели.

Видео дня. Бузова «на слабо» нарушила самоизоляцию