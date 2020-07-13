Нацпроекты остаются в силе — и по борьбе с бедностью, и росту экономики темпами выше мировых. Но нужно исходить из текущих реалий, эффективнее расходовать бюджет, «маневрировать средствами», призвал президент России Владимир Путин. Дедлайн по реализации ранее поставленных целей теперь переносится — с 2024 на 2030 год. Эксперты не исключают, что корректировать придется не только сроки, но и сами нацпроекты.

Президент Владимир Путин призвал правительство продолжить усилия «по преодолению того ущерба, что причинила эпидемия экономике и социальной сфере». Но главное — актуализировать национальные проекты, заявил он на президентском Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

Сами нацпроекты, принятые к реализации в 2018 году, остаются прежними. Это борьба с бедностью, безработицей, повышение продолжительности жизни и производительности труда, цифровизация, включая даже сферу ЖКХ, и рост ВВП темпами выше мировых. Но сроки реализации нацпроектов из-за коронакризиса нуждаются в продлении, считает Путин. «Несмотря на объективные текущее трудности, наши долгосрочные ориентиры остаются неизменными», — предупредил правительство Путин.

По словам президента, для реализации намеченных целей сейчас необходимо эффективнее распределять возможности, маневрировать имеющимися средствами. То есть, пандемия и компенсационные выплаты бизнесу и гражданам, пострадавшим от коронавируса, снизили финансовые возможности бюджета, дал понять Путин.

«В этой связи считаю необходимым заглянуть за нынешний горизонт планирования национальных целей и проектов, то есть, за 2024 год, и уже сейчас в развитие поставленных целей определить общенациональные задачи на предстоящее десятилетие, — предложил Путин.

Переносить сроки реализации нацпроектов, конечно, не самый лучший вариант, но цель должна соответствовать реалиям, отметил Путин.

В этой связи он привел пример масштабных инфраструктурных проектов, их строительство и модернизация ведется не одно десятилетие. Это «стройки века» — БАМ и Транссиб. Средства на них выделялись гигантские. На текущий год на модернизацию БАМа и Транссиба выделено более 60 млрд рублей. Но запланированные цели по этим объектам так и не реализованы в полном объеме, отметил Путин.

«По поводу инфраструктуры, понятно: есть дорога — есть деловая активность, нет — чистое поле или, наоборот, непроходимая тайга, ничего там не будет. Но некоторые вещи у нас откладываются из года в год», — констатировал Путин.

В ходе своего выступления Путин неоднократно призывал членов кабмина действовать активнее, решительнее по всем направлениям. От строительства жилья до цифровизации экономики, создавать гражданам и бизнесу комфортные условия для того, «чтобы страна была глобально конкурентоспособна».

«Но если мы будем сидеть на одном месте ровно, ничего делать не будем, то так и будем, болото вокруг нас будет хлюпать, не избавимся никогда от избыточных административных барьеров ни в строительстве, ни в других отраслях», — подчеркнул он.

В итоге Путин поручил подготовить проект указа, в котором будут закреплены цели национального развития «на период до 2030 года».

Участвующий в заседании премьер Михаил Мишустин пообещал увязать цели нацпроекта с трехлетним бюджетом. Его будут верстать осенью.

Но премьер предупредил, что из-за последствий коронавируса возникли новые ограничения, экономический рост замедлился, доходы консолидированного бюджета сократились.

Это придется учитывать и при составлении параметров бюджета и при корректировке нацпроектов до 2030 года.

Задача вывести российскую экономику на темпы роста выше среднемировых, как и планировалось в 2018-м, вполне реализуема, отметил во время заседания первый вице-премьер Андрей Белоусов. Правда, теперь рост темпами выше среднемировых, это всего лишь 3%, а не 5%, как было обозначено ранее.

По рассчетам Белоусова, на устойчивый рост в 3% и выше можно выйти в 2023 году или даже ранее.

Белоусов напомнил, что на основе роста 3% ВВП базируется «рост реальных доходов граждан и рост пенсионного обеспечения выше инфляции». Безработицу тоже вполне реально снизить до уровня менее 5%, отметил первый вице-премьер.

Ранее, 11 июля, глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что иметь темпы роста ВВП в 3-5% — это реально для российской экономики. Но сделать это будет чрезвычайно сложно. Тем более, если сбудется прогноз, что в этом году российский ВВП обвалится на 5% и более. В этом случае средний рост российской экономики будет 1%, подсчитал Кудрин.

«Это очень мало, это исторически мало, чтобы за десятилетие мы так мало росли. Мы сейчас выросли к 1990 году всего на 30%», — сказал Кудрин, добавив, что ничего не делается для такого роста, реформы не идут.

«К сожалению, мы стоим, мы сегодня в застое», — сказал Кудрин, выступая на 11-й Почетной лекции по экономической политике памяти Егора Гайдара.

Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает падения российской экономики на 5,8% в 2020 году. Ранее прогнозировалось снижение на 5%, сообщается в докладе Global Economic Outlook от 29 июня.

Задача ускорения экономического роста в ближайшие годы труднореализуема на фоне низких цен на нефть, падения доходов населения и серьёзного роста государственного долга, считает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

«Кроме того, значительная часть предприятий малого и среднего бизнеса находятся на грани выживания, в этой ситуации актуальнее вопрос не об ускорении экономического роста, а смягчении масштабов рецессии. В более отдаленной перспективе реализация нацпроектов, прежде всего, инвестиции в инфраструктуру, способны немного оживить экономику, хотя для России более актуален вопрос не номинальных темпов роста, а его качества», — говорит Суверов.

властям проще озвучивать долгосрочные планы, вместе с тем людей больше волнует их ближайшее будущее, так как на длинном горизонте все может ещё десять раз поменяться и подвергнуться корректировке, что сейчас в очередной раз и произошло».

Планы по развитию экономики должны подробно прописываться на гораздо более длительные сроки, чем это принято сейчас у нас, возражает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Но планы должны быть конкретные, а сейчас они настолько абстрактны и в тоже самое время не амбициозны, что ничего кроме справедливой критики вызвать не в состоянии. А, например, китайская экономическая программа, рассчитанная на 10 лет, выглядит настолько правдоподобно, что в США начали всерьез беспокоится за свой статус мирового лидера, как минимум, по части высоких технологий», — говорит Николаев.

Эксперт напоминает, что рост в 3% ВВП больше подходит развитым странам, которым сложно расти быстрее из-за прежних успехов. Тогда как развивающиеся страны способны показывать гораздо более высокие результаты.

Эффективно функционирующая система стратегического планирования должна предусматривать цели на разные сроки — и среднесрочные, и долгосрочные. Поэтому важнее взаимоувязка целей, поставленных на 2024 год с более отдаленными — на 2030 год, отмечает начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский.

Если же говорить именно о сдвиге целей с 2024, то это, конечно, значительно повлияет на всю систему ответственности органов власти. С одной стороны, понятно, с чем связана необходимость пересмотра сроков. Пандемию и рецессию было невозможно предсказать при постановке целей нацпроектов 2018 года, уточняет Заверский.