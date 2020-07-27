Приговор транссексуалу Назару Гулевичу, который Савеловский суд вынес 27 июля сам осужденный считает смертельным. За мошенничество арестанту назначили назначили 4,5 года колонии, но ни в мужской, ни в женской колонии Гулевич, по всей видимости, не выживет.

Напомним, что Назар Гулевичу — гражданин Республики Беларусь, родился женщиной, его раньше звали Анастасией. Но потом Анастасия поменяла паспорт, взяв мужские ФИО, отслужила в армии. Переехав в Москву, Назар даже женился — брак зарегистрировал столичный загс. Однако завершить превращение в мужчину Гулевич не успел (осталось сделать основную операцию), поскольку его задержали. А до этого, по его словам, с ним случилась криминальная история: знакомый предложил должность генерального директора в фирме, потом у него отобрали паспорт и заставили подписать ряд документов. Как выяснилось позже, это были договора о фиктивных сделках. Уже в СИЗО правозащитники и ФСИН помогли ему сделать новые документы.

Примечательно, что изначально Гулевича отказывались принять несколько изоляторов, в одном и них его едва не убили заключенные. «» писал о том, как во время первого медосмотра пришлось раздеться при всех арестантах, а те сначала рты открыли от удивления, а потом претензии стали высказывать. В итоге Назар провел два года в «одиночке» женского СИЗО, где едва не наложил на себя руки. Гулевич надеялся, что суд его или оправдает как жертву мошенников, или назначит наказание по уже отсиженному. Но судья посчитал, что Назар — соучастник преступления, так как его подпись стоит на договорах. Тот факт, что арестант не успел окончательно сменить пол, судью (он мужчина, кстати) не тронул. В какую колонию отправят Назара – не понятно, ведь отдельных учреждений для таких, как он, в России нет.