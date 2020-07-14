Российская гражданка Богдана Осипова, отбывающая в США 7-летний срок за похищение собственного ребенка, попросила суд отправить ее под домашний арест из-за эпидемии коронавируса и по состоянию здоровья, говорится в документах суда.

«Нижеподписавшаяся просит суд немедленно освободить ее или перевести под домашний арест до рассмотрения апелляции на время мирового кризиса в здравоохранении — пандемии COVID-19, с соблюдением условий», — говорится в ходатайстве в суд, подписанном самой Осиповой и зарегистрированном в судебной базе документов 13 июля.

В тюрьме в Коннектикуте, где содержится Осипова, зафиксировано много случаев коронавируса, так что Осипова пишет, что опасается за свое здоровье.

Осипова говорит, что может жить у своего отчима в Нью-Йорке. Ее американский паспорт просрочен, российский — утерян, причем Осипова заявляет, что российское консульство согласно предоставить гарантии невыдачи ей нового паспорта, если ее отпустят под домашний арест.

Осипова ссылается на то, что отбыла уже более трех лет из семилетнего срока и страдает от различных заболеваний, включая болезнь Рейно (онемение частей тела), болезнь Лайма (инфекционное заболевание с неврологическими симптомами), сигуатеру (болезнь из-за отравления токсином, содержащимся в некоторых рыбах). Кроме того, Осипова заявляет, что у нее имеются повреждения легких и сердца, несколько заболеваний межпозвоночных дисков, неприятные ощущения в конечностях, патология артерии, аллергии и хронический астматический бронхит. Осипова пишет, что страдает от болей в печени, спине и шее, головокружения, онемения конечностей и артрита.

Суд приговорил Осипову к семи годам тюрьмы за похищение ребенка и вымогательство, также в течение трех лет после освобождения она должна будет находиться под надзором и выплатить бывшему мужу 18 тысяч долларов судебных издержек. Осипова покинула США с ребенком от Брайана Мобли в 2014 году, когда была беременна их вторым общим ребенком. Мобли получил в суде США безраздельное опекунство над детьми.

Осипова в 2017 году вернулась в США, чтобы урегулировать спор с бывшим мужем, и была задержана. Мобли заявил Mpravda.com, что предлагал и продолжает предлагать Осиповой совместную опеку над детьми. Родственники осужденной заявляют, что относятся к этим предложениям скептически.