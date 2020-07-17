Уголовный процесс с участием настоящего Маугли завершился в пятницу, 17 июля в Московском областном суде. Киллер с этой кличкой, в прошлом сотрудник спецназа, прошедший горячие точки, побывавший в джунглях африканского Зимбабве был исполнителем жестокой воли бизнесмена. По его указанию наемник жестоко убил трёх человек. Сегодня суд вынес наказание предпринимателю.

Как стало известно «», 49-летний обвиняемый Андрей Куркин в начале «нулевых» годов вместе с двоюродным братом и их общим приятелем владел компанией «Металлург» в Ставропольском крае. Фирма занималась выплавкой поршней для двигателей отечественных автомобилей. Андрей Куркин занимался сбытом продукции компании в Москве, а его двоюродный брат отвечал за бухгалтерию. Но уже в 2004 году у партнеров стали возникать разногласия на почве распределения прибыли. Куркин не разделял идеи о наращивании объемов и не хотел вкладываться в развитие. Мужчина собирался заложить фирму в банк, чтобы на вырученные средства можно было обустроиться в Канаде, где он приобрел жилье и куда начал выводить деньги. Потом партнёры уличили бизнесмена в хищениях — он стал забирать себе деньги прямо из кассы. А затем фирму обокрали на 2 миллиона рублей. Запчасти похитили из гаража, куда их перевезли по указанию Куркина. Брат владельца с местными полицейскими начал расследование кражи, выяснил, что продукция «всплыла» на рынке в Москве и сообщил родным, что знает виновника и скоро все расскажет.

Кстати, ранее партнёры договаривались, что обман и воровство будет являться причиной исключения из бизнеса.

Грезивший о Канаде Куркин в итоге обратился к поставщику фирмы, который также являлся одним из боссов Щёлковской ОПГ по кличке Часы. Он попросил подыскать киллера для двоюродного брата за 10 тысяч долларов. Часы хорошо знал всех партнёров «Металлурга», а брата Куркина даже принимал у себя на даче. Тем не менее, мафиози взялся выполнить заказ и нашел киллера из своих ребят — исполнителем стал ранее судимый житель столицы, бывший спецназовец по кличке Маугли. По замыслу Куркина погибнуть должны были его строптивый родственник и еще один бизнес-партнер. Вырыть яму для тел ему помогали другие участники ОПГ. Самого заказчика участники заговора называли «Наш канадский друг»

Убийство было совершено неподалеку от дачи Куркина в Раменском районе Подмосковья. Туда бизнесмен 3 декабря 2004 года пригласил будущих жертв, которые приехали в столицу из Ставропольского края – переночевать и попариться в бане. Но по случайности брат Куркина взял с собой не бизнес-партнёра, а друга и его девушку. Киллер расстрелял несчастных возле шлагбаума садового товарищества. Трупы сбросили в заранее выкопанную яму в лесу (позднее злодеи жаловались, что копая могилу, они сломали несколько лопат о мерзлую землю). Примечательно, что судьбу несогласованной жертвы киллер решил, проверив паспорт и увидев, что женщина не случайная попутчица, а землячка погибших. Незапланированное убийство третьего человека исполнитель оценил еще в 5 тысяч долларов.

Жертв расправы закопали в лесу, а машину отогнали (она была найдена лишь спустя полгода). Выдала злодеев случайность. У одного из членов банды во время погребения сел телефон. И мужчина, чтобы отчитаться о проделанной работе, вставил свою сим-карту в телефон жертвы. Таким образом вычислили и его, и остальных мафиози.

Приговор организатору преступления по кличке «Часы» и участникам расправы, в том числе и киллеру Маугли суд вынес ещё много лет назад. А заказчик много лет находился в розыске и был задержан лишь в 2017 году. Судил бизнесмена суд присяжных. Примечательно, что в начале расследования тройного убийства исполнитель Маугли все отрицал, и лишь на судебном процессе по Куркину гособвинитель выудил из киллера на правдивые показания.

Прокуратура города просила для бизнесмена Куркина наказание — 18 лет лишения. Как сообщил «» гособвинитель прокуратуры города Ярослав Мыц, суд приговорил мужчину к 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.