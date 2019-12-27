Американские врачи рассказали, что в 2019 году им пришлось удалять из тел пациентов необычные предметы: спиннеры, ракушки, наушники, таймер для яиц и даже рождественские украшения. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на данные Комиссии США по безопасности потребительских товаров (CPSC).

Прямая кишка по итогам года оказалась лидером по застрявшим предметам, за ней следуют уши и горло.

В списке CPSC некоторые предметы упоминаются с дословным описанием того, как они попали внутрь пациента:

«Пациент утверждает, что он поскользнулся в душе и упал на банку с освежителем воздуха, после чего она вошла в его прямую кишку»

«Проглотил канцелярскую кнопку, приняв ее за мяту»

«Пыталась распутать ожерелье зубами и случайна проглотила его»

«Спрыгнул с дивана и приземлился на ложку»

«Использовал массажер простаты и случайно втянул его внутрь»

Из ушей пациентов медики извлекли каменную соль, соломинку для сока, декоративную раковину и ягоды.

Пациенты мужского пола обращались к врачам за медицинской помощью после введения в пенис различных предметов, к примеру, карандашей, магнитов, палочек для еды и даже отвертки. У пациенток из половых органов извлекали флаконы духов, спонжи для макияжа и рулон ленты.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Китае врачи прооперировали мужчину, который пытался бороться с анальным зудом с помощью бутылки.

60-летний китаец обратился к медикам с жалобами на боль в животе и запор. Гастроэнтеролог Лин Цзюнь обследовал мужчину и выяснил, что в его прямой кишке застряла стеклянная бутылка. Пациент объяснил, что страдал от зуда и решил почесаться одеколоном Florida Water.

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