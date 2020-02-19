Бывший пограничный комиссар Фруде Берг, осужденный в России за шпионаж, рассказал «РИА Новости» в среду, 19 февраля, о том, что во время своего пребывания в заключении в «Лефортово» поругался с сокамерником из-за Ольги Бузовой.

Берг был арестован в России в декабре 2017 года. По данным правоохранительных органов, его взяли с поличным при получении секретных документов.

В апреле 2019 года Мосгорсуд признал норвежца виновным в шпионаже и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Также суд постановил взыскать с него в доход государства вещественные доказательства на сумму €15 тыс.

В начале ноября Кремль получил ходатайство о помиловании Берга. 15 ноября прошла операция по его освобождению и передаче норвежским властям, которая состоялась на территории Литвы. 30 ноября сообщалось, что Берг потребует компенсацию от властей страны. Эта выплата должна возместить два года, которые он провел в заключении.