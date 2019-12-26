Роспотребнадзор предостерег россиян от беспечного использования наличных денег. В ведомстве заявили, что бумажные купюры могут до двух недель сохранять на себе вирус гриппа — даже когда деньги снимаются из банкомата. Кроме того, в федеральной службе напомнили о способах борьбы с гриппом.

Вирус гриппа могут переносить бумажные купюры. Об опасностях наличных денег россиян предупредила Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей (Роспотребнадзор), передает пресс-служба ведомства.

«Ученые выяснили, что денежные купюры являются отличным рассадником инфекции. Вирус гриппа сохраняется на них до двух недель», — говорится в сообщении.

Заразиться и заболеть, можно даже снимая деньги из банкомата или получая зарплату в бухгалтерии. В общем, любой контакт с бумажными деньгами таит в себе опасность.

Тем не менее в Роспотребнадзоре отметили, что лучший переносчик вируса — свинья, которая способна переносить все виды гриппа. Это вирусное заболевание крайне опасно и может привести к необратимым последствиям — в том числе смерти, подчеркнули в ведомстве. Первый признак гриппа — повышение температуры тела до 39 градусов с первых же часов болезни.

Причем жаропонижающие средства в данном случае не помогут. Их имеет смысл пить лишь при температуре выше 39 градусов для взрослого человека и 38,5 градусов — для ребенка. Вирус гриппа активен и распространяется именно в среде нормальной температуры, поэтому сбивать до 36,6 не стоит.

Антибиотики против гриппа также не окажут никакого воздействия. «Антибиотики действуют только на бактерии. Вирусы ничего общего с бактериями не имеют», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Кроме прививки для профилактики гриппа в Роспотребнадзоре посоветовали принимать витамины и добавить в рацион больше лука и чеснока.

В середине декабря исследователи из Университета Глазго установили, что вирусы гриппа и простуды мешают друг другу заражать людей, так как поражают человека примерно в одно и то же время года. Они быстро мутируют, порождая новые штаммы, поэтому защититься от них сложно. Исследователей давно интересует, как вирусы взаимодействуют между собой и как заражение одним из них влияет на возможность подцепить и другой.

Ученые проанализировали данные о здоровье 44 тыс. британцев, страдавших от респираторных инфекций на протяжении девяти лет. Они выяснили, от какого вируса пострадал каждый пациент, а затем составили модель, которая объяснила бы взаимодействие между этими вирусами в зависимости от времени года и других факторов.

Как выяснилось, заражение вирусом гриппа на 70% снижает шансы пострадать от риновируса — основного возбудителя ОРВИ. И наоборот, риновирус «защищает» организм от гриппа.

«Мы предполагаем, что респираторные вирусы сражаются за ресурсы примерно так же, как африканские гиены и львы. Они могут делать это как напрямую, проникая в одни и те же клетки, так и косвенно: реакция иммунитета на появление одного вируса будет мешать второму попадать в организм», — говорит вирусолог Сема Никбакш, одна из авторов работы.

От вируса гриппа не спасут и антибактериальные средства для обработки кожи. В сентябре японские ученые из Киотского профессорского университета провели исследования, по итогам которых опровергли миф о действенности геля-дезинфектора для рук.

Отмечается, что использование антисептических дезинфицирующих средств для рук на спиртовой основе для нейтрализации вируса гриппа является бесполезным, поскольку вирус выживает после двух минут воздействия дезинфицирующего раствора.

Россию эпидемия гриппа ждет в январе, рассчитали специалисты федерального Института гриппа при Минздраве РФ. При этом, по словам главы ведомства Вероники Скворцовой, рост заболеваемости гриппом должен произойти в конце декабря, поэтому в первый месяц нового года число заразившихся достигнет максимума. На спад количество заболевших пойдет в апреле.

«Не было года, чтобы не было сезонного подъема заболеваемости, но благодаря тому, что мы проводим активную прививочную кампанию, мы надеемся, что нас ждет умеренная интенсивность повышения заболеваемости с небольшим числом сложных клинических случаев», — отмечала Скворцова.

Врачи неоднократно подчеркивали, что наиболее эффективный способ борьбы с гриппом — это вакцинация. Прививка делается людям старше 18 лет. Детям и беременным вакцинация проводится с назначения врача в поликлиниках.

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