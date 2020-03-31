Остекление крыш считается интересным решением, способным сделать помещение атмосферным, открыть новые возможности применения пространства. Благодаря наличию обновленных прочных материалов, конечная конструкция получает долговечность, прозрачность, легкость и прочность.

Преимущества остекления

Стеклянная крыша — украшение любой веранды с террасой, оранжереей и зимним садом. Это оригинальный архитектурный дизайн в частном и коммерческом домостроении. Чтобы создать прозрачную конструкцию, используется специальное закаленное стекло с органическим стеклом или поликарбонатом монолитного типа.

Вне зависимости от вида используемого материала, готовые крыши получают:

высокую светопроницаемость; прочность и долговечность; гладкость и необычную форму.

Светопрозрачность кровли достигает 95%. Благодаря тому, что площадь остекления большая, солнечный свет применяется максимально эффективным образом. Также кровля не боится чрезмерных нагрузок во время зимнего периода.

Ее гладкость считается одним из главных плюсов, поскольку осадки, снег и дождь, не задерживаются на ее поверхности, а соскальзывают и падают самостоятельно на землю. Из-за разнообразия форм, крыша может быть куполообразной, полусферной, треугольной и пирамидальной.

Этапы работ

Остекление — сложная процедура, которую нужно доверить профессиональным мастерам. Вне зависимости от вида реализуемой модели, требуется четкое соблюдение правил возведения кровли, знание, опыт, передовые технологии и современные инструменты.

Компания «Гармония Фасада» имеет все, что нужно для успешного возведения одно-, двухскатной крыши, стеклянного купола, арочной кровли, пирамидальной конструкции или плоской кровельной модели.

Работы производятся в четыре этапа. Вначале инженеры производят грамотный технический расчет, составляют проект реализации прозрачной конструкции. Далее рабочие создают прочный металлокаркас, добавляют рамы и стекла. Ригелями и стойками выступают несущие кровельные элементы.

Позднее конструкция надежно прикрепляется к основанию, покрывается гидроизоляцией, декорируется элементами. В конце швы соединения защищаются силиконовым герметиком, производятся заключительные декоративные работы и готовая кровля показывается заказчику. По запросу заказчика добавляются дополнительные элементы.