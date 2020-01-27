Властям Хабаровского края удалось выйти на связь с матерью двоих мальчиков, ранее оставленных отцом в аэропорту «Шереметьево». Как оказалось, женщина не знала о ситуации в семье, так как давно не поддерживала отношений с мужем и сыновьями. Сам мужчина до сих пор находится в розыске. Детям оказывается необходимая психологическая помощь — есть вероятность, что они отправятся жить к матери.

Мать двоих мальчиков, брошенных в аэропорту «Шереметьево», не знала о ситуации в семье и не поддерживала никакой связи ни с супругом, ни с детьми. Об этом журналистам сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Хабаровском крае.

«Родители были в разводе, мать не поддерживала отношения с бывшим мужем и детьми. Она не знала о сложившейся ситуации. Женщину нашли и работают с ней, не исключено, что дети вернутся к матери», — заявила уполномоченный Виктория Трегубенко.

По ее словам, выйти на связь с отцом мальчиков, оставившим их ранее, правоохранителям пока не удалось. «Мужчину ищут, с ним нет связи. Пока его мотивы не понятны», — подчеркнула уполномоченный.

Ранее в администрации Комсомольска-на-Амуре — на родине брошенных детей — рассказали РИА «Новости», что семья была вполне благополучной. Воспитанием двух мальчиков пяти и восьми лет занимался отец, который ездил на заработки вахтовым методом.

«Два раза по заявлению оставлял детей в Центре социальной помощи семье и детям на время отъезда и забирал их по возвращении», — уточнили в администрации.

Однако в этот раз мужчина решил забрать детей с собой, объяснив, что намерен переехать в Москву на заработки. «Отец 24 января забрал документы из школы на старшего ребенка и пояснил, что уезжает в Москву, якобы там есть жилье и есть возможность найти работу», — сообщили в мэрии.

В отношении матери детей комиссия ранее рассмотрела один протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей — в 2017 году мальчики опрокинули на себя горячий чайник и получили ожоги, пока женщина выходила за хлебом в магазин. В качестве наказания она получила предупреждение.

По данным РЕН ТВ, в 2016 году женщина попыталась уйти из семьи, однако впоследствии вернулась — об этом свидетельствуют совместные фотографии на страницах супругов в социальных сетях.

Сейчас специалисты оказывают психологическую помощь брошенным мальчикам, сообщила Трегубенко. «Дети находятся в медицинском учреждении [в Москве], определяется в том числе их психоэмоциональное состояние. С ними работают и специалисты здравоохранения, и психологическая помощь оказывается. Когда они вернутся сюда, им тоже будет оказываться психологическая помощь», — сказала она

Как сообщалось, детей планируют вернуть в Хабаровский край в ближайшее время. Возможно, они вернутся к матери после восстановления детско-родительских отношений. Однако если женщина откажется, мальчики будут определены в детский дом. Документы на них получены, уточнила Трегубенко.

В отношении 41-летнего отца мальчиков уже начали проверку сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте. «Следствием организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — ранее сообщал ТАСС со ссылкой на ведомство.

Мальчиков 2011 и 2014 годов рождения без сопровождения взрослых 26 января нашли в терминале D «Шереметьева» сотрудники безопасности воздушной гавани.

«Сотрудники аэропорта обеспечили детей питанием, затем мальчики были переданы сотрудникам УВД на транспорте по ЦФО», — сообщала представитель аэропорта.

При детях были рюкзаки, в которых были обнаружены их документы, в том числе свидетельство о рождении, а также записка отца. В ней он сообщил, что вынужден оставить детей, так как у него нет денег на их содержание.

«Прошу помочь моим детям. Определите их, пожалуйста, во временный дом приюта, так как в данный момент у меня очень тяжелая финансовая обстановка. Я их позже заберу. Прошу детей не разлучать. Документы на детей в рюкзаке. Простите, но в данный момент у меня другого выхода нет», — приводит текст записки Telegram-канал Baza. Как уточняет РЕН ТВ, дети в беседе с сотрудниками аэропорта признались, что это не первый раз, когда отец их оставляет.

По данным телеграм-канала «Темы. Главное (ГлавМедиа)», 41-летний Гаврилов работал в охранной фирме и такси. Разбогатеть пытался, участвуя в финансовых пирамидах и оформляя потребительские кредиты. Согласно информации из открытых источников, мужчина числится в должниках у трех банков и четырех микрофинансовых организаций.

Видео дня. У экс-жены короля Малайзии Воеводиной отек мозга