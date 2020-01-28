Двух мальчиков, оставленных отцом в московском аэропорту Шереметьево, до конца недели привезут к матери в Хабаровск. Об этом во вторник, 28 января, сообщила ТАСС министр социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова.

По данным Следственного комитета России, 26 января мужчина со своими сыновьями пяти и восьми лет прибыл авиарейсом Хабаровск — Москва в аэропорт Шереметьево, где бросил детей, а сам скрылся. Как пишет РЕН ТВ, 41-летний Виктор Гаврилов оставил мальчикам свидетельства о рождении и записку с просьбой приютить их, так как, по его словам, из-за финансовых сложностей он не может содержать детей.

Позднее стало известно о том, что следствие возбудило дело в отношении отца по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Ему грозит до одного года лишения свободы.

Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко заявила, что мать двух мальчиков, брошенных в аэропорту Шереметьево, не знала о планах отца оставить детей.