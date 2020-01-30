Детей, оставленных отцом в московском аэропорту Шереметьево, перевели в реабилитационный центр. Об этом говорится в сообщении на официальной странице Института уполномоченных по правам ребенка в Facebook, опубликованном 30 января.

Накануне мальчиков выписали из больницы и перевели в социально-реабилитационный центр Московской области и уже с ними начали работу педагоги и психологи. В больнице детям было проведено необходимое медицинское обследование, после которого их состояние здоровья было оценено как удовлетворительное.

«Важно сделать все, чтобы дети оказались в заботливой, любящей семье и как можно скорее. У нас уже есть предварительная информация из региона, и сегодня мы вместе со специалистами Хабаровского края постараемся решить этот вопрос», — заявила детский омбудсмен России Анна Кузнецова.

По данным Следственного комитета России 26 января, мужчина со своими сыновьями пяти и восьми лет прибыл авиарейсом Хабаровск–Москва в аэропорт Шереметьево, где бросил детей, а сам скрылся. 41-летний Виктор Гаврилов оставил мальчикам свидетельства о рождении и записку с просьбой приютить их, так как, по его словам, из-за финансовых сложностей он не может содержать детей.

Позднее стало известно о том, что следствие возбудило дело в отношении отца по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Ему грозит до одного года лишения свободы.

Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко заявила, что мать двух мальчиков, брошенных в аэропорту Шереметьево, не знала о планах отца оставить детей.