Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова заявила, что двух малолетних детей, оставленных отцом в московском аэропорту Шереметьево, решили передать их бабушке. Об этом 30 января пишет «РИА Новости».

41-летний Виктор Гаврилов со своими сыновьями пяти и восьми лет прибыл авиарейсом Хабаровск–Москва в аэропорт Шереметьево 26 января. Детей он оставил в аэропорту.

У мальчиков обнаружили свидетельства о рождении и записку с просьбой приютить их, так как из-за финансовых сложностей отец не может содержать детей.

В тот же день, 26 января, следствие возбудило дело в отношении отца по ст. 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Ему грозит до одного года лишения свободы.

27 января Ольга Пушкарева, мать мальчиков, дала интервью, в котором рассказала об издевательствах со стороны супруга. По ее словам, она много лет терпела пытки, которые якобы устраивал ее муж, а также заявила, что готова вернуть своих детей, которых раньше не получалось забрать у супруга.

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш заявила, что детей стоит передать матери, если она согласится их взять. В ином случае обоих родителей необходимо лишить родительских прав, а детей передать в приемную семью.

28 января Гаврилов пришел с повинной к следователям в городе Батайске Ростовской области. В настоящий момент следователи выясняют причины, по которым отец оставил детей в беспомощном состоянии.