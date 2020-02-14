Двух мальчиков из Комсомольска-на-Амуре, которых отец оставил в московском аэропорту Шереметьево, забрала мать. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки Хабаровского края.

«Временная опека больше не действует, мать забрала детей себе, они будут жить с ней», — рассказал собеседник информагентства.

Он подчеркнул, что дети устроены в образовательные учреждения. Один ребенок пойдет в детский сад, второй — в школу.

Отмечается, что там с ними по необходимости будут работать психологи. В настоящее время обсуждается вопрос о предоставлении детям бесплатных путевок в санаторий на лето.

26 января житель Комсомольска-на-Амуре Виктор Гаврилов вместе с двумя сыновьями пяти и восьми лет прилетел из Хабаровска в Москву. Детей он оставил в одном из терминалов аэропорта Шереметьево.

При них оказались свидетельства о рождении и записка с просьбой приютить их, так как из-за финансовых проблем отец не может их содержать.

Следствие возбудило дело в отношении отца по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Ему грозит до одного года лишения свободы. В настоящее время Гаврилов задержан. С ним работают правоохранительные органы.

Фактически сразу после инцидента мать мальчиков Ольга Пушкарева заявила, что годами терпела издевательства мужа и готова забрать сыновей. Однако прежде детей передали бабушке, которая тоже проживает в Комсомольске-на-Амуре.