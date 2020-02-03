Двух мальчиков, которых отец оставил в московском аэропорту Шереметьево, устроили в школу и детский сад в Комсомольске-на-Амуре.

Детей 1 февраля привезли из Москвы в Хабаровск, откуда отвезли в Комсомольск-на-Амуре и передали бабушке, на которую оформлена временная опека.

«Дети устроены, учебники и тетради для старшего ребенка есть», — цитирует ТАСС представителя администрации.

И школа, и детсад находятся во дворе дома их бабушки.

В понедельник старший ребенок должен был пойти в школу. Однако в городе пришлось эвакуировать все школы из-за поступивших сообщений о «минировании».

26 января 41-летний Виктор Гаврилов с двумя сыновьями пяти и восьми лет прибыл рейсом Хабаровск–Москва в аэропорт Шереметьево. Детей он оставил в одном из терминалов. При них оказались свидетельства о рождении и записка с просьбой приютить их, поскольку из-за финансовых проблем отец не может содержать ребят.

Следствие возбудило уголовное дело в отношении отца по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности». Ему грозит до одного года лишения свободы.

27 января мать детей Ольга Пушкарева рассказала об издевательствах со стороны супруга. Она уверяет, что годами терпела пытки, которые якобы устраивал супруг, и заявила о готовности вернуть сыновей, которых раньше не получалось забрать у мужа.

28 января Гаврилов пришел с повинной к следователям в городе Батайске Ростовской области.

30 января Следственный комитет возбудил против него дело по пп. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»).