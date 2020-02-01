Детей, которых отец оставил в московском аэропорту Шереметьево, передали бабушке в Комсомольске-на-Амуре. Об этом в субботу, 1 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам ребенка в России Анны Кузнецовой.

«Братья, увезенные отцом в Москву, вернулись в Комсомольск-на-Амуре. В сопровождении представителей аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка и представителей региона детей передали бабушке, временная опека на нее уже оформлена», — говорится в заявлении.

Отмечается, что решены вопросы с детским садом и школой, куда будут ходить братья. Образовательные учреждения расположены рядом с домом бабушки.

26 января 41-летний Виктор Гаврилов с двумя сыновьями пяти и восьми лет прибыл рейсом Хабаровск–Москва в аэропорт Шереметьево. Детей он оставил в одном из терминалов. При них оказались свидетельства о рождении и записка с просьбой приютить их, поскольку из-за финансовых проблем отец не может содержать ребят.

Следствие возбудило уголовное дело в отношении отца по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности». Ему грозит до одного года лишения свободы.

27 января мать детей Ольга Пушкарева рассказала об издевательствах со стороны супруга. Она уверяет, что годами терпела пытки, которые якобы устраивал супруг, и заявила о готовности вернуть сыновей, которых раньше не получалось забрать у мужа.

28 января Гаврилов пришел с повинной к следователям в городе Батайске Ростовской области.

30 января Следственный комитет возбудил против него дело по пп. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»).