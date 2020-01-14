Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка. Об этом рассказали ТАСС в медучреждении.

По словам представителя клиники, родители и родственники девочки не приехали даже в Новый год. Ребенка поздравляли врачи и сотрудники медицинской организации. Однако ранее в беседе с агентством адвокат матери девочки заявила, что ребенка регулярно навещают родители и братья.

В декабре стало известно, что органы опеки Москвы подали иск в суд с требованием ограничить в родительских правах мать и отца девочки.

Родившаяся в 2014 году в московской клинике «Мать и дитя» девочка после выписки была госпитализирована в отделение патологии новорожденных. Изначально врачи оставили ребенка там из-за недоношенности, но спустя несколько месяцев ее выходили и отправили домой.

Родители вернули дочь врачам назад, а ее мать заявила, что не может остаться вместе с малышкой, поскольку должна заботиться о еще трех детях. В течение пяти лет родители платили за больницу более миллиона рублей в месяц. Однако врачи заявили, что у девочки не было медицинских показаний для продолжения лечения.

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