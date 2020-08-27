Несмотря на сложные условия и пандемию, организаторы и руководство проекта «Дом-2» смогли сделать почти невозможное – периодически обновлять состав участников островитян при проблемах с границами. Сложности здесь в том, что островитяне могут покидать Сейшелы, а вот прилетать из России – нет. Поэтому новенькие участники на Острове любви – местные русскоговорящие жители или граждане Европы, согласившиеся на съёмки.



На сегодняшний момент Сейшелы были пополнены на шесть новых участников. Это неплохо освежило эфиры телестройки. Уставшие островитяне либо вернулись на Поляну, либо совсем покинули проект. Так, Анастасия Стецевят и Виктория Ди недавно окончательно ушли из «Дома-2». Своей очереди потихоньку ожидает Алина Галимова и Никита Рудаков, намеченные рейсы которых были перенесены на ближайшее время.



Но первыми, кто собирается покинуть острова, стали супруги Игорь Русанов и Юлия Щеглова, которые планирует провести заслуженный отпуск. На острове пара находится уже с середины марта, поэтому из-за пандемии им пришлось прервать свой медовый месяц. Буквально через несколько часов они покинут острова и вернутся на родину, а вот отправятся ли они потом на поляну, пока неизвестно. Всё зависит от решения организаторов и самих супругов.