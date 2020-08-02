Москва способна перекрыть товарные потоки, проходящие через Белоруссию, что приведет к весьма быстрому краху экономики республики, рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец в интервью изданию Украина.ру

«Если говорить о перспективе, о каком-то худшем варианте, то Россия, перекрыв товарные потоки, может разорить Белоруссию. В течение нескольких месяцев от белорусской экономики останутся рожки да ножки»

При этом он подчеркнул, что вряд ли это нужно Москве это с точки зрения взаимоотношений с белорусским народом.

9 августа в в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало.

Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы».

Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.

Кроме того, 29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.