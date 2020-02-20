Почти во всех аэропортах у пассажиров, которые прибывают из Китая, измеряют температуру при помощи мобильных тепловизоров. Предполагается, что это поможет обнаружить и изолировать больных с подозрением на новую коронавирусную инфекцию и предупредить ее распространение.

В США такую проверку прошли более 30 тысяч пассажиров, но ни один из случаев новой коронавирусной инфекции в стране не был выявлен таким образом, сообщает CNN.

Дискуссия вокруг эффективности измерения температуры в аэропортах идет давно. Ранее в этом месяце было опубликовано британское исследование, которое показало, что такая мера не может обнаружить коронавирус примерно в половине случаев. Но эта научная работа основывалась на моделировании ситуации, а не на реальных данных.

К настоящему времени как минимум одна страна, отменила измерение температуры для прибывающих. Эту меру сочли ненужной в Израиле.

«Это неэффективно и нерезультативно», — сказал Итамар Гротто, заместитель министра здравоохранения Израиля.

Он отметил, что эта мера дает ложное чувство защищенности. У пассажиров с нормальной температурой симптомы могут развиться позже, они все еще могут переносить инкубационный период. Кроме того, у части пациентов болезнь протекает без лихорадки, как показывают исследования.

«Я не думаю, что проверка температуры в апортах может оказать большое влияние на прекращение или хотя бы замедление распространения инфекции. У нас просто нет подтверждающих это данных», — сказал CNN профессор Майкл Остерхолм из Школы общественного здравоохранения Миннесотского университета.

Проверка температуры может быть частью комплексной проверки. Пассажирам можно предложить заполнить карточки, в которых перечислены основные симптомы новой коронавирусной инфекции. CNN сообщает, что некоторые эксперты считают, что такая медика может быть гораздо эффективнее термометра.

Такая, «карточная», система проверки помогла выявить как минимум два случая новой коронавирусной инфекции в США.