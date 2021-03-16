Суші — найвідоміше японське блюдо, розповсюджене по всьому світу. Здобули популярність вони і в нашій країні. Велика кількість суші-барів і ресторанів пропонує широкий асортимент різновидів цієї страви. Разом з цим, почала набирати популярність і доставка.

Особливість японської кухні і доставки

Суші — це в першу чергу рис і риба. Також використовуються різні добавки, морепродукти і обов’язково соєвий соус. Сама страва відмінно підходить не тільки в якості закуски, а й одночасно основного блюда. Особливість полягає в тому, що завдяки формі цієї страви, є їх можна практично на ходу, в приготування займає лічені хвилини.

Саме через високу швидкість приготування і зручності вживання, доставка суші стала популярною не тільки на дім, але і в офіс, за місто і взагалі в будь-яке місце за бажанням. Ще одна особливість цієї страви полягає в тому, що вона доречна практично до будь-якої події і не вимагає розігрівання, а може вживатися в теплому (гарячі суші-роли) або холодному вигляді.

Переваги доставки суші

Послуга доставки суші має цілий ряд незаперечних плюсів:

Економія часу. Щоб насолодитися смаком цього японського блюда, немає необхідності витрачати час на тривалі збори. Досить зробити замовлення і, суші доставлять додому.

Відмінне рішення при раптовій зустрічі гостей. Раптовий свято або заскочили гості не будуть чекати кілька годин, поки курка запече в духовці або буде оброблене і приготовлено м’ясо. Досить тільки вибрати кілька сетів суші і вже через кілька хвилин, всі гості можуть сісти за стіл.

Простота оформлення замовлення. Замовлення можна оформити по телефону або інтернету, використовуючи офіційний сайт або рекламні буклети-меню.

Варіативність методів оплати. Оплатити замовлення можна готівкою або навіть картою кур’єру, а в разі замовлення через офіційний сайт, тоді можна навіть скористатися іншими платіжними системами, електронними гаманцями і навіть криптовалюта.

Бонуси, знижки, акції. Конкуренція настільки велика, що кожна служба доставки і суші-ресторан намагається запропонувати вигідні бонуси та акції.

Доставка суші — це сучасний і зручний метод приємно провести час у колі друзів, сім’ї або просто повечеряти самому, без зайвого клопоту по приготуванню їжі.