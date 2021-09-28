Нужно постоянно следить за состоянием транспортного средства, вовремя выполняя замену тормозных колодок. От этого очень сильно зависит торможение даже при самых экстремальных условиях. Нужно выполнить своевременную замену данного элемента, но ехать ради этого в специализированный автомобильный центр – не целесообразно. Поэтому существенно проще произвести замену тормозных колодок самостоятельно. Справиться с этой задачей сможет фактически любой желающий. Необходимо всего лишь потратить несколько минут на то, чтобы изучить главные особенности процедуры.

Причин для того, чтобы заменить тормозную колодку прилично:

Увеличивается тормозной путь;

Неравномерный износ колодок;

Возникновение механических повреждений на колодках;

Слишком большой ход тормозной педали;

Повышенный расход тормозной жидкости;

Слишком навязчивая работа датчиков.

Процесс замены трудно назвать слишком сложным, поскольку он требует от водителя не так много манипуляций (подробнее на renix.com.ua). Процедура несколько отличается в зависимости от того, какие именно колодки приходится менять. Это может быть замена передних колодок, в этом случае необходимо установить машину на домкрат и снять соответствующее колесо, после чего также демонтировать направляющий суппорт. Следует обязательно снять колодку и установить новую колодку, а затем поставить суппорт на обратное место. Завершающим этапом является прокачка тормозной системы.

Замена задних колодок имеет несколько другой порядок действий. Нужно также установить машину на домкрат, снять колесо, демонтировать барабан, а затем отсоединить стояночный тормоз, чтобы избавиться от пружины и тяги. Можно браться за демонтаж старых колодок. Рекомендуется собрать новые колодки с пружинами и тягой. Установить колодки также несложно, после чего можно заняться прокачкой тормозной системы.

Есть также несколько рекомендаций, как можно значительно уменьшить износ тормозных колодок. Для этого в первую очередь, необходимо применять плавное торможение, которое состоит из серии плавных нажатий на педаль. Нужно также следить за тормозным режимом, чтобы машина ни в коем случае не простаивала на холоде слишком долго. Выполнение таких простых условий гарантированно положительно скажется на состоянии транспортного средства в долгосрочной перспективе.