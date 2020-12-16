В интернете встречается множество сервисов, позволяющих бороться с копированием чужих материалов, иначе говоря плагиатом. Широкое применение получил Antiplagius.ru, появившийся в 2010 году. Алгоритм прогоняет текст с использованием поисковых машин и максимума источников, показывая «украденные» фрагменты.

Программа антиплагиат существует в двух версиях: ее можно скачать на компьютер, или же воспользоваться проверкой онлайн. По окончании проверки цветом будут выделены сомнительные фразы или даже прямые совпадения; будет указано и процентное соотношения соответствия. Сервис имеет расширенный функционал: например, программа «киллер» позволяет в автоматическом режиме сделать текст более оригинальным.

Чаще всего за проверкой подлинности обращаются студенты: скопированная работа обернется проблемами с оценкой и даже защитой диплома. Специально для них есть два варианта: можно задать общую проверку, а еще дополнительно посмотреть, какой работу увидит преподаватель. Последняя опция – условно-бесплатная: 15 000 знаков можно загрузить без оплаты.

Однако любой качественный труд стоит денег, поэтому в целом использование Antiplagius.ru потребует определенных вложений. У сервиса есть широкая линейка ценовых предложений, в том числе скидочных.

Среди преимуществ программы, отличающих ее от аналогичных – возможность проверки не только больших текстов, но и целого пакета документов. Криптографический протокол и 128-битное шифрование сохраняют полную конфиденциальность. Также не нужно регистрироваться, есть пробные бесплатные проверки, а сам процесс происходит очень быстро. Свежие обновления позволяют системе работать точно и бесперебойно, и наконец возможность уникализировать текст позволяет не мучиться самому с подбором синонимов там, где они невозможны в принципе (например, в прямых цитатах, терминах, формулировках законов и так далее): алгоритм переработает весь текст, доведя его до необходимого процента подлинности. А среди недостатков пользователи отмечают более высокую цену по сравнению с похожими сервисами.