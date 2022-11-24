Трудоустройство в Чехии – хороший вариант для улучшения своего финансового положения, ведь уровень зарплат в стране в несколько раз выше, чем в Украине. Какая есть работа в Чехии для украинцев?

Особенности работы в Чехии для украинцев

Чехия – одна из стран Европейского Союза, которая отличается высоким уровнем жизни, развитой экономикой и одним из наименьших показателей уровня безработицы. Бесплатные вакансии в Чехии для украинцев есть в самых разных отраслях экономики:

промышленности – машиностроительные заводы, пищевая промышленность;

строительство – строительные компании ищут как квалифицированных специалистов, так и разнорабочих;

туризм — страна известна старинными замками и костелами, поэтому очень популярна у туристов;

сельское хозяйство – это может быть работа на ферме, поле, теплице за границей.

Несмотря на такой обширный список вакансий, есть шанс попасть на недобросовестных работодателей. Стоит помнить, что неофициальная работа является незаконной. Наказанием может быть как штраф, так и депортация. Поэтому стоит помнить, что устраиваясь на работу в обязательном порядке необходимо заключать трудовой договор в письменном виде.

Актуальные вакансии и оплата труда

Работа в Чехии для украинцев есть разная, но наиболее часто встречаются вакансии на рабочие специальности. Это связано с оттоком местных специалистов в другие страны ЕС.

В последние годы чешские работодатели испытывают острую нехватку персонала в сферах медицины, общественного питания, торговли. Работа для медиков за рубежом хорошо оплачиваемая (медсестры получают от 1500 евро в месяц, врачи – от 3000 евро), но устроиться нелегко, ведь нужно пройти процедуру подтверждения диплома и знать чешский язык. Устроиться на заводы или фабрики легче, а средняя зарплата составляет 700 евро в месяц. Официанты, повара и другие работники гостинично-ресторанного дела получают в среднем 750 евро в месяц. Рабочие на фермах зарабатывают от 600 евро в месяц. Водители такси или автобусов могут получать от 700 до 1200 евро. Продавцы и другие работники супермаркетов получают в среднем 700 евро в месяц.

Стоит учитывать, что на большинстве чешских предприятий действует почасовой тариф оплаты труда и норма рабочего дня (смены). Поэтому и зарплата за месяц зависит от отработанных часов и выполнения плана. За перевыполнение плана могут быть премии, а за переработки – оплата труда по повышенному тарифу.

Почему клиенты обращаются для трудоустройства в агентство «Первая Виза»?

Компания «Первая Виза» уже много лет помогает украинцам с трудоустройством за границей. Своим клиентам мы предлагаем:

трудоустройство в компаниях с хорошей репутацией;

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Легальная работа в Чехии для украинцев – возможность хорошо зарабатывать и иметь достойные условия труда.